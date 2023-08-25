Происшествия

«Чёрные ящики» нашел Следком на месте крушения самолёта в Тверской области

Следственный комитет России расследует крушение самолета в Тверской области. На месте происшествия обнаружили бортовые самописцы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Следком / Telegram

«В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», – прокомментировали в СК.

В ведомстве отметили, что проверят все возможные версии произошедшего.

Напомним, частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа.