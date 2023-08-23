Росавиация подтвердила гибель Пригожина и Уткина при крушении самолета

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, пишет РИА Новости.
Полный список пассажиров, летевших на Embraer, упавшем в Тверской области (по данным Росавиации):
Члены экипажа:
По данным ведомства, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Отметим, Дмитрий Уткин до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (с дислокацией в городе Печоры Псковской области).
Напомним, самолёт разбился под селом Куженкино в Тверской области 23 августа. Самолет совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.
Следственный комитет России возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).