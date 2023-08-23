Происшествия

Росавиация подтвердила гибель Пригожина и Уткина при крушении самолета

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, пишет РИА Новости.

Полный список пассажиров, летевших на Embraer, упавшем в Тверской области (по данным Росавиации):

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

По данным ведомства, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Смотрите также Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта в Тверской области

Отметим, Дмитрий Уткин до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (с дислокацией в городе Печоры Псковской области).

Смотрите также Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров значился Пригожин

Напомним, самолёт разбился под селом Куженкино в Тверской области 23 августа. Самолет совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.

Смотрите также Момент падения самолета Embraer в Тверской области попал на видео

Следственный комитет России возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).