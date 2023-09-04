Происшествия

Россиянин сжег тело убитой женщины в лесу

В Калужской области мужчина убил женщину и сжёг её тело в лесу. Об этом 5 сентября рассказали в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в июне 2023 года 41-летний житель города Кондрово был в квартире своей 38-летней знакомой. Во время ссоры на почве ревности он ударил женщину в шею, от чего она умерла. Чтобы скрыть следы, злоумышленник вывез тело в лес, вырыл яму, положил туда труп, облил бензином и поджёг. После этого мужчина засыпал яму землёй и замаскировал её ветками, пишет kaluga-poisk.

Через сутки в полицию обратился отец женщины, рассказав об её исчезновении. В результате расследования был найден обвиняемый, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Дело направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.