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Происшествия

Автомобиль подожгли в псковской деревне Борисовичи

22.09.2023 10:48|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль подожгли в деревне Борисовичи Псковского района 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В автомобиле LADA Vesta SW Cross 2020 года выпуска выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля. По имеющимся сведениям, возгорание случилось в результате поджога.

Также пожар случился в доме №13 на улице Лазника в Гдове. В в квартире выгорели две комнаты. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Жилой дом удалось спасти.

Кроме того, жилой дом сгорел в деревне Пыньки Куньинского района 21 сентября. Причины произошедшего устанавливаются.

В тот же день в доме № 17 на улице Ижорского Батальона в Пскове на территории строящегося 13-ти этажного многоквартирного жилого дома загорелись строительные материалы. Закопчен фасад строящегося здания. предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Теги: #происшествие #пожар #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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