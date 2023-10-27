Происшествия

Почти 4 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Жители Псковской области доверились неизвестным и лишились денег на общую сумму около 3 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, а также Псковского и Островского районов под видом банковских служащих и правоохранителей звонили незнакомцы. Под разными предлогами обманным путем они завладели деньгами доверчивых людей на общую сумму около 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Мошенники предложили собеседникам свои услуги для предотвращения попыток несанкционированного списания денег с их банковских счетов, оформления кредитов, а также организации выгодного инвестирования и дополнительного заработка в Интернете. Другие – ввели в заблуждение пользователей Сети при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.