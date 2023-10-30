Происшествия

Псковские следователи дважды за выходные выезжали на пожары с гибелью людей

Два человека погибли при пожарах в жилых домах в Псковском и Бежаницком районах 28 октября. По данным фактам следственные органы СУ СК России по Псковской области проводят процессуальные проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По предварительным данным, оба происшествия случилась по причине неосторожного обращения с огнем.

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«В связи с участившимися на территории Псковской области случаями гибели людей при пожарах, следственное управление призывает граждан соблюдать меры безопасности и помнить, что неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Причиной возгорания могут быть свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями. Кроме того, возгорание жилого дома может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения», - добавили в ведомстве.