Происшествия

10 человек эвакуировали из многоэтажки на улице Ижорского Батальона в Пскове

Пожар случился в многоквартирном доме №45 на улице Ижорского Батальона в Пскове утром 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 10 человек, открытое горение ликвидировано в 10:08.

«Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - добавили в ведомстве.

Напомним, 2 ноября случился пожар на крыше Центра развития ребенка №55 «Загадка» в Пскове. Из учреждения эвакуировали 25 человек.