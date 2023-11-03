Происшествия

25 человек эвакуировали из Центра детского развития в Пскове из-за пожара

Пожар произошел на крыше Центра развития ребенка №55 «Загадка» в Пскове 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 17:10. В это время на кровле велись ремонтные работы и загорелся битум на площади 5 квадратных метров. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения в 17:27 локализовали пожар, в 17:32 ликвидировано открытое горение.

Из учреждения эвакуировали 25 человек, из них 20 детей. Пострадавших нет.

Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ на крыше, добавили в ведомстве.