Происшествия

Мошенники разорили псковичей на три миллиона рублей

Мошенники обманом получили деньги жителей Псковской области на общую сумму около трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные позвонили нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Острова и под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного списания денег с их банковских счетов, оформления на собеседников кредитов, а также предоставления возможности получения дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями граждан. Некоторые не досчитались денег после осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Большинство из них оказались пенсионерами. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.