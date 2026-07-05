Женщина в темно-серой куртке и сандалиях пропала в Дедовичах

49-летняя Оксана Устрой пропала в поселке Дедовичи. 3 июля женщина не вернулась домой после прогулки, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметра, плотного телосложение, черные волосы с проседью, серые глаза. На момент исчезновения была одета в темно-серую куртку, предположительно черную футболку, шорты и сандалии. При себе у женщины была поясная сумка.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.