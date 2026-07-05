 
Происшествия

Пскович предстанет перед судом за убийство знакомого после бытовой ссоры

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 14 марта 2026 года в утреннее время к обвиняемый находился в квартире по месту своего проживания совместно с пришедшим в гости знакомым, с которым у фигуранта возник конфликт. В ходе произошедшей ссоры мужчина нанес гостю множественные удары руками и ногами в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
 
По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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