Происшествия

Полицейские раскрыли дачную кражу в Великолукском районе

Сотрудники полиции раскрыли дачную кражу в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 ноября в деревне Русаново из дачного дома по улице Юбилейной путем срыва навесного замка была совершена кража двух телевизоров, двух телевизионных приставок и антенны, принадлежащих пожилой женщине. Она сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель 1972 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Похищенное изъято. Ведется следствие.