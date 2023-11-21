Происшествия

Женщину на Запсковье забили до смерти рулоном промышленной упаковочной пленки

Мужчину в Пскове подозревают в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

20 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Пскове тела 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, к преступлению причастен сожитель погибшей, который 19 ноября, находясь совместно с потерпевшей в квартире на улице Труда в городе Пскове, на почве возникших между ними разногласий ударил сожительницу рулоном промышленной упаковочной пленки по телу и груди. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Подозреваемого задержали в процессуальном порядке, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.