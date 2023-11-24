Происшествия

Щенок спасен при пожаре в Псковской области

Жилой дом загорелся в воскресенье, 26 ноября, в Пустошке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в здании в пер. Южный поступило в 12:38 Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

По информации районной газеты «Вперед», в одной из квартир мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, затопил печь, после чего произошел хлопок, предварительно, пластиковой бутылки в печи отопления.

Мужчине опалило лицо и волосы, ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Пожарные спасли из горящего дома щенка, его передали в местный приют.