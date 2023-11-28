Происшествия

Пункт выдачи Ozon загорелся в Острове. ФОТО

Пункт выдачи онлайн-магазина Ozon загорелся в Острове сегодня, 28 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, информация о возгорании в доме №1а на улице Станционной поступила в 14:08.

Скриншот: «Подслушано в Острове» / «ВКонтакте»

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли нежилого одноэтажного здания.

В 15:36 пожар локализовали, в 16:10 ликвидировали открытое горение. Площадь и причина пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

К ликвидации привлекли три единицы техники и десять человек личного состава.