Происшествия

О трех нападениях на банкоматы и офис рассказали в Сбере

Трижды за неделю злоумышленники нападали на банкоматы и офис Сбера.

«Сразу три нападения на свои банкоматы и офис предотвратил Сбер на прошлой неделе. Преступники задержаны по горячим следам благодаря технологиям банка и взаимодействию с правоохранительными органами», - сообщили в банке.

Злоумышленников пытались вскрыть банкомат в Москве, в котором находилось 2,7 миллиона рублей, 26 ноября, пишет ТАСС. Преступники не смогли вскрыть сейф банкомата и похитить деньги, их задержали уже через 2,5 часа. В Сбере рассказали, что поймать преступников помогли записи с видеокамер в офисе и из системы «Безопасный город».

Также ночью 24 ноября преступник пытался вскрыть другой московский банкомат в зоне круглосуточного обслуживания. Мужчину задержали по горячим следам на основе анализа данных объективного контроля за отделениями банка и совершаемых транзакций. Таким образом удалось предотвратить хищение из банкомата 11,2 миллиона рублей.

Третье преступление произошло в Липецке. Клиент поджег мебель в офисе банка, чтобы сорвать его работу, - к этому его принудили телефонные мошенники. Пожар быстро потушили, люди не пострадали, поджигателя задержали.

В Сбере отметили, что любые преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, а преступники несут неотвратимое наказание.

По данным банка, в 2023 году совершено 45 нападений на офисы и банкоматы банка с целью хищения денежных средств, при этом ни одно из них не завершилось успехом, а всех злоумышленников задержали и привлекли к ответственности.