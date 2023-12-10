Происшествия

Россельхознадзор объявил предостережение по факту обнаружения трупов собак в псковском лесу

Россельхознадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарии лицу, которое не утилизировало должным образом трупы животных, найденные в лесу под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалист ведомства принял участие в проверке, проводимой Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой. По результатам проведенного совместного контрольного мероприятия были выявлены нарушения обязательных требований в области ветеринарии. «Прокуратурой направлены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и части 3 статьи 10.8 КоАП РФ», - говорится в ответе на официальный запрос ПЛН в адрес ведомства.

Обнаруженные в лесном массиве трупы животных в рамках проверки, проведенной следователями ОМВД России по Псковскому району, были изъяты и помещены на ответственное хранение в ГБУ «Псковская облветлаборатория».

В текущем году в управление Россельхознадзора уже поступали материалы проверки из комитета по ветеринарии Псковской области и МО МВД России «Печорский» по вопросу нарушения ветеринарных правил. К юридическому и физическому лицам применили профилактические меры — гражданину и владельцу земельного участка, на территории которого был расположен колодец с трупом, управление объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, 19 октября в канаве под Псковом нашли десять мертвых собак разных пород и пакеты с использованными шприцами. Причастных к инциденту удалось установить благодаря ФГИС «Меркурий».