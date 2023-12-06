Происшествия

«Меркурий» помог выявить фирму, выбросившую трупы собак в лес под Псковом

Причастных к инциденту с обнаружением трупов собак в лесополосе в Псковском районе удалось установить благодаря ФГИС «Меркурий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Он отметил, что комитет оказывал полиции и прокуратуре всю необходимую помощь на этапе проведения проверки. «Там всё было понятно и открыто, мы данные дали, откуда было перемещение. Всё это было документально оформлено в программе "Меркурий". Это государственная информационная система, в которой в электронном виде ведется учёт всех подконтрольных госветнадзору товаров, продуктов, в том числе и биологических отходов», - пояснил специалист.

По его словам, все тела вывезенных на утилизацию животных были оформлены должным образом, были указаны отправитель и получатель. При этом недобросовестный исполнитель просто выбросил трупы в лес.

Руководитель профильного комитета добавил, что полученная правоохранительными органами информация передаётся в Россельхознадзор для применения мер административного воздействия. Ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена частью 3 статьи 10.8 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц может составлять до 700 тысяч рублей.

Напомним, 19 октября в канаве под Псковом нашли десять мертвых собак разных пород и пакеты с использованными шприцами.

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Сотрудники ОМВД России по Псковскому району собрали материал и провели проверку по данному факту: были изъяты документы из ветклиники, которая усыпила животных и должна была отправить их трупы на утилизацию, опрошены сотрудники. Установлено, что животных забирала частная фирма, ее директора дополнительно опросили.