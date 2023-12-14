Происшествия

Часть помещенных в псковский специализированный центр иностранцев выдворят за пределы России

Граждан Туркменистана, Египта и Сирии, помещенных в центр временного содержания иностранцев в Пскове, принудительно выдворят с территории России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Гдовский районный суд рассмотрел 11 дел о нарушении гражданами Туркменистана режима пребывания в РФ и пять дел о ведении иностранцами трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу. По результатам рассмотрения дел гражданам Туркменистана назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.

Кроме того, суд рассмотрел 11 дел об административном правонарушении, касающемся правил въезда в пограничную зону, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в отношении граждан Сирии и Египта. Каждый из иностранных граждан в судебном заседании пояснил, что прибыл в РФ для того, чтобы отсюда уехать в Европу.

По результатам рассмотрения дел нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.

До принудительного выдворения иностранцы помещены в центр временного содержания иностранных граждан МВД РФ в Пскове.