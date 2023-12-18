Происшествия

Кибермошенники снова завладели сбережениями доверчивых жителей Псковской области

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями ряда жителей региона на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Острова, Опочки, Гдова и Великолукского района звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток оформления кредитов, а также предоставления дополнительного заработка в Сети вводили собеседников в заблуждение, после чего завладевали их денежными средствами. А некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

После общения с мошенниками доверчивые люди лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.