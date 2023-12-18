Происшествия

Глухонемому сломали кости лица на стройке в Пскове

Зарядное устройство в удлинителе стало причиной стычки в Пскове на стройке между разнорабочими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

В июне обвиняемый устроился на работу в одну из организаций на должность разнорабочего. В первый трудовой день коллеги предупредили его, что среди них есть глухонемой мужчина.

Во время работы обвиняемый увидел, что один из работников тянет за удлинитель, в котором находился провод от зарядного устройства. В этот момент мужчина начал махать руками, чтобы другой остановился и не тянул, так как это могло повредить провод. Но второй рабочий продолжил тянуть и никак не реагировал на его слова. Тогда обвиняемый наступил на удлинитель ногой, выдернул нужный провод и отдал устройство.

Второй мужчина взял удлинитель и стал жестикулировать руками. Обвиняемому показалось, что глухонемой рабочий показывает неприличные жесты. Этот факт разозлил обвиняемого и он стал бить мужчину по лицу. Потерпевший упал, затем поднялся, а злоумышленник продолжил наносить удары по его голове.

В медицинском учреждении потерпевшему поставили диагноз: перелом передней стенки правой гайморовой пазухи со смещением, линейный перелом альвеолярного отростка верхней челюсти справа.

Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) направили в суд.