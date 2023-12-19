Происшествия

Два жилых дома горели в Псковской области

Два жилых дома горели в Псковской области 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 7:39 в МЧС сообщили о возгорании в деревне Щир Стругокрасненского района. Пожар в жилом доме произошел, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки водонагревателя.

А в 18:02 стало известно о пожаре в деревне Степерино Порховского района. В жилом доме в комнате огонь повредил постельные принадлежности и пол. Причиной стало, предположительно, неосторожное обращение с огнем владельца. Жилой дом от огня удалось спасти.

Помимо этого, в 19:02 поступил вызов о пожаре в деревне Морозово Красногородского района. Сгорел нежилой дом. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе. Спасти от распространения огня смогли дачный дом и три хозяйственных постройки.

В 20:26 в ведомство сообщили о возгорании в деревне Эпимахово Себежского района. В неэксплуатируемом строении на втором этаже огонь повредил потолочное перекрытие. Причиной стало, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Строение при пожаре удалось спасти.