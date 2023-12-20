Происшествия

Киберпреступник обманул жительницу Пыталовского района и заблокировал ей доступ к порталу госуслуг

Факт взлома личного кабинета на портале «Госуслуги» выявили в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

По имеющимся данным, на мобильный телефон местной жительницы в сентябре с неизвестного номера поступил звонок от неустановленного лица. Под видом представителя сотового оператора преступник сообщил ей о необходимости подтверждения номера телефона. Обманутая женщина, испугавшись угрожаемой блокировки связи, назвала злоумышленнику код из СМС, который пришел на ее мобильный телефон. После того, как преступник получил вход в личный кабинет женщины на портале «Госуслуги», ее профиль там был заблокирован.

Прокуратура Пыталовского района признала законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

