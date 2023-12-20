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Больше полугода юная псковичка незаконно получала 100 тысяч рублей из Пенсионного Фонда

Юная жительница города Пскова больше полугода незаконно продолжала получать социальную выплату, составляющую почти 100 тысяч рублей ежемесячно, из Пенсионного Фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

По имеющимся данным, в августе 2022 года студентка обратилась в отдел Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области с вопросом назначения ей страховой пенсии по потере кормильца.

Девушку под роспись предупредили об обязательном извещении пенсионного Фонда о наступлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой прекращение указанных выплат.

Однако в ноябре 2022 года девушку отчислили из списков учащихся, но она не сообщила об этом факте в отдел Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В итоге с ноября 2022 года по май 2023 года псковичка ежемесячно похищала денежные средства в сумме почти 100 тысяч рублей.

Своими действиями нарушительница причинила государству в лице отдела Фонда пенсионного и социального страхования РФ материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительный акт в отношении псковички по части 1 статьи 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.