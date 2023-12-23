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Потушившие Вечный огонь псковские подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы

Несовершеннолетние псковичи кинули в огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло. О случившемся в дежурную часть сообщили очевидцы.

По камерам видеонаблюдения сотрудникам ППСП удалось установить личности участников инцидента. Ими оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России.

Школьников доставили в УМВД России по городу Пскову. Родителей несовершеннолетних также экстренно вызвали в отдел полиции.

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С подростками работает инспектор ПДН. Дети пояснили, что основной мотив их действий – хулиганство, подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы.

В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

Работа мемориала была восстановлены в кротчайшие сроки, уточнили в ведомстве.