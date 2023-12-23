Происшествия

Три хозяйственные постройки и часть жилого дома сгорели в Невельском районе

Три пожара случились в Псковской области 22 декабря. В одном из них сгорели три хозяйственные постройки и сайдинг жилого дома в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о пожаре на улице Садовой в деревне Лехново Невельского района поступило дежурным МЧС в 20:30. Горел гараж, сарай и дровяник. В жилом доме огнем поврежден сайдинг. Причиной стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки. От распространения огня удалось спасти жилой дом.

Второе сообщение о пожаре поступило из деревни Гнилуха Псковского района в 00:26. Там выгорел садовый дом с пристройкой. Вся кровля постройки уничтожена. Удалось эвакуировать газовый баллон. Нарушение правил устройства и эксплуатации печи стало возможной причиной возникновения пожара.

А в 18:58 дежурным МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ставского в Великих Луках. Около дома №22 сгорел мусорный контейнер. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.