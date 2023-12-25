Происшествия

Автомобиль Kia Spectra горел в Порхове

Пять пожаров в Псковской области удалось ликвидировать за минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.

Пожар, случившийся в субботу 23 декабря, произошел в 19:07 в Порхове на проспекте Ленина.

В легковом автомобиле Kia Spectra 2009 года выпуска огонь повредил моторный отсек.

Причиной стала, по предварительной информации, разгерметизация топливной системы. Автомобиль удалось спасти.

Тогда же, 23 декабря, в Печорском районе в деревне Аристово горел первый этаж жилого дома. Сообщение о происшествии поступило на пульт в 18:04. На месте огонь повредил стену комнаты. Вся комната закопчена. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в комнате. Удалось спасти жилой дом и 2 хозяйственных постройки.

Третий пожар случился в СНТ «Ландыш» на улице Дачной в Печорах. Сообщение о возгорании спасатели получили в 03:19. На месте сгорело бесхозное строение. Причиной является, предположительно, неосторожное обращение с огнем.

В воскресенье 24 декабря два пожара, вечером и ночью, случились в Порховском и Псковской районах.

Так, в 2:41 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Подзорово Порховского района. На месте происшествия сгорели садовый дом и хозяйственная постройка, расположенные под одной кровлей. Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания. Пожарным удалось спасти от огня садовый дом.

А в 17:24 стало известно о пожаре на улице Абрикосова в СНТ «Ветеран» в Псковском районе. Там сгорела хозяйственная постройка.

Причиной считают нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.