Происшествия

Несовершеннолетний нанес ножевое ранение взрослому мужчине в Печорах

Конфликт с участием взрослых и подростков произошел на улице Юрьевской. Как сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на МО МВД Печорский, по приезду на место происшествия сотрудников полиции был обнаружен 44-летний мужчина с телесными повреждениями.

Установлено, что на месте находились трое несовершеннолетних и двое мужчин. Один из подростков нанес взрослому ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в медучреждение, однако позже был отпущен домой.



Несовершеннолетний задержан по горячим следам.

