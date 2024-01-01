Происшествия

Мошенники похитили более двух миллионов рублей у жителей Псковской области

Злоумышленники похитили сбережения жителей Псковской области на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Опочки, Печор, Струг Красных и Псковского района звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных служб, ведомств и под выдуманными предлогами предотвратить незаконные попытки оформления на собеседников кредитов ввели собеседников в заблуждение. Затем получили их сбережения.

Ряд звонивших лиц представлялись сотрудниками компаний сотовой связи и получили деньги абонентов под предлогом замены сим-карт. Некоторые пользователи социальных сетей не досчитались крупных сумм после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках вновь зарегистрированы факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта Госуслуги с последующим блокированием их учетных записей.