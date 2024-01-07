Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более 800 тысяч рублей

Несколько жителей Пскова и Великих Лук поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам и великолучанам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с их банковских счетов. Для предотвращения этих противоправных деяний незнакомцы настоятельно рекомендовали горожанам самим срочно оформить кредиты, а затем полученные средства перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

А некоторые пользователи социальных сетей после общения с незнакомцами не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.