При пожарах в Псковской области за год погибли 75 человек

3 326 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 12 месяцев 2023 года. Они нанесли прямой материальный ущерб в размере 75 млн 177 тысяч рублей. При пожарах погибли 75 человек, из них один ребенок, получили травмы 47 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области
Причинами пожаров были:
В городах и райцентрах области зарегистрировано 1 147 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 29 млн 236 тысяч рублей. Погибли 27 человек, из них двое в нетрезвом виде.
В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2 179 пожаров, материальный ущерб составил 45 млн 941 тысячу рублей. При пожарах погибли 48 человек, из них двое в нетрезвом виде.
За 12 месяцев 2023 года в жилом секторе зарегистрировано 697 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 46 млн 808 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 70 человек.
Основными причинами пожаров в жилом секторе были:
За 12 месяцев 2023 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 353 строения; 28317,27 квадратных метра площадей; 22 единицы автотранспорта.
При пожарах спасено: 400 человек; материальных ценностей на сумму 17 млн 293 тысячи рублей; 809 строений; 106 единиц автотранспорта.
Из числа погибших людей 24 человека пенсионного возраста; у 41 человека не было определенного рода деятельности; пять были рабочими; четверо – инвалидами, один погибший – ребенок.