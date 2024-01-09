Происшествия

При пожарах в Псковской области за год погибли 75 человек

3 326 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 12 месяцев 2023 года. Они нанесли прямой материальный ущерб в размере 75 млн 177 тысяч рублей. При пожарах погибли 75 человек, из них один ребенок, получили травмы 47 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 2 565 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 347 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 183 случая;

поджоги – 88 случаев;

на транспорте – 76 случаев;

иные – 67 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1 147 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 29 млн 236 тысяч рублей. Погибли 27 человек, из них двое в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2 179 пожаров, материальный ущерб составил 45 млн 941 тысячу рублей. При пожарах погибли 48 человек, из них двое в нетрезвом виде.

За 12 месяцев 2023 года в жилом секторе зарегистрировано 697 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 46 млн 808 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 70 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были:

неосторожное обращение с огнем – 158 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 292 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 174 случая;

поджоги – 38 случаев;

иные – 35 случаев.

За 12 месяцев 2023 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 353 строения; 28317,27 квадратных метра площадей; 22 единицы автотранспорта.

При пожарах спасено: 400 человек; материальных ценностей на сумму 17 млн 293 тысячи рублей; 809 строений; 106 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 24 человека пенсионного возраста; у 41 человека не было определенного рода деятельности; пять были рабочими; четверо – инвалидами, один погибший – ребенок.