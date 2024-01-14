Происшествия

Псковские полицейские раскрыли гаражную кражу

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили подозреваемых в краже из гаража, совершенной несколько лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 сентября 2021 года в областном центре из гаража по переулку Машиниста путем разбора задней стены неизвестные похитили комплект летней резины, бензопилу, газогенератор, инструменты, туристическую палатку, резиновую лодку и другое имущество. Причиненный ущерб составил около 90 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, удалось установить двух подозреваемых. Ими оказались безработные жители областного центра – мужчина 1981 года рождения и женщина 1987 года рождения.

В ходе следствия выясняется возможная причастность этих лиц к совершению других противоправных деяний.