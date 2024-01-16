Происшествия

Великолучанин отсудил у печника более 3 млн рублей за пожар в бане

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску о возмещении ущерба, причиненного в результате пожара в бане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ответчик обустроил в бане, принадлежащей истцу, отопительную печь. Через несколько месяцев в бане произошел пожар, в результате которого строение выгорело, уничтожена кровля, межэтажное перекрытие, а также другое имущество, находившееся в бане.

Полагая, что ответчик некачественно выполнил работу по устройству печи, истец просил суд взыскать с него уплаченную за работу сумму, убытки, компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение в добровольном порядке требований истца как потребителя.

По выводам двух судебных экспертиз суд установил, что причиной возникновения пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при монтаже печи. Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с ответчика более 3 млн рублей.