Происшествия

Одного ребенка и еще троих человек спасли пожарные на улице Инженерной в Пскове

Четырех человек, включая одного ребенка, спасли при пожаре в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Сегодня в 10:40 поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома на улице Инженерной в городе Пскове. Оперативно прибывшие к месту происшествия сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли четырех человек, эвакуировали ещё пятерых. Два человека пострадали при пожаре. Медицинская помощь потерпевшим оказана на месте.

Открытое горение удалось ликвидировать в 11:15. В ликвидации принимали участие 14 человек личного состава, 5 единиц техники. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.