Происшествия

Себежанин дважды обокрал один дом и оказался в суде

Жителя Себежского района привлекли к уголовной ответственности за совершение двух краж из одного и того же дома (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Точные дата и время преступлений не установлены. Известно, что в период времени с 25 января по 10 марта 2023 года в дневное время мужчина подошел к пристройке дома в деревне Клишино Себежского района, оторвал доски и через образовавшееся отверстие проник в дом, откуда похитил принадлежащее хозяйке имущество.

После в указанный временной период мужчина снова пришел к этому дому, сорвал навесной замок с входной двери, проник в дом и украл имущество. Материальный ущерб составил 32 400 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления. Приговором суда он осужден к наказанию в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.