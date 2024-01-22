Происшествия

Офис и комната отдыха горели в Псковском районе

Помещение хозяйственно-бытового назначения горело в деревне Солоново Псковского района 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 21:11. По всей площади в помещении выгорели коридор, раздевалка, кухня, комната отдыха. Ванная комната закопчена. В офисе изнутри выгорело помещение.

Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри помещения. Спасти от распространения огня удалось хозяйственно-бытовое помещение.