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Пскович отобрал у семилетней девочки телефон и скрылся

Пскович похитил у семилетней девочки телефон и скрылся. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли грабеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В Пскове 23 января около 14:00 в подъезде дома по улице Рокоссовского неизвестный мужчина без применения насилия похитил у семилетней девочки сотовый телефон и скрылся.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Псковского района 1986 года рождения.

В отношении подозреваемого в настоящее время возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В ходе обысков похищенный телефон обнаружен и изъят. Ведется следствие.