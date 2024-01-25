Происшествия

Многодетная мать предстанет перед судом за кражу денег

Мать троих несовершеннолетних детей предстанет перед судом в Пскове за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В декабре 2023 года 30-летняя жительница областного центра, находясь в одном из торговых центров, нашла чужую банковскую карту. Не сообщив о находке, она направилась в магазин, где приобрела продукты питания на общую сумму 6 000 рублей.

Теперь ей грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

«Чтобы не стать преступником, следует помнить, что оставленная без присмотра вещь не будет считаться ничьей, и завладение ею посторонним лицом расценивается как кража», - подчеркнули в ведомстве.