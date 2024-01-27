Происшествия

Вора осудили за серию краж денег из домов пожилых великолучан

25-летнего жителя Куньинского района привлекли к уголовной ответственности за серию краж из домов пенсионеров в Великих Луках в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что с июля по декабрь 2022 года молодой человек незаконно проникал в дома пенсионеров, откуда похищал деньги. В один из домов возвращался пять раз. В некоторых случаях представлялся работником по обслуживанию электроэнергии. Доверчивые пожилые граждане впускали в дом мнимого работника, после чего пропадали сбережения. Всего злоумышленник похитил у пенсионеров деньги на общую сумму свыше 142 000 рублей.

Мужчину признали виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище), ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.