Происшествия

Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками не досчитались более 5 млн рублей

Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками не досчитались в общей сложности более пяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пока неустановленные злоумышленники под видом банковских служащих и правоохранителей звонили собеседникам и под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов настоятельно рекомендовали незамедлительно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

А кого-то из пенсионеров мошенники ввели в заблуждение, сообщив, что могут за денежное вознаграждение освободить их знакомую от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП. Махинаторы ввели также в заблуждение пользователей Сети при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

«К сожалению, целый ряд доверчивых людей поддались на эти уловки и в результате потеряли в общей сложности более пяти миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел», - отметили в ведомстве.

Кроме того, 26 января в полицию поступили сообщения от трех пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова и Острова о том, что им позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к их личным кабинетам с последующим блокированием учетных записей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.