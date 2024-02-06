Происшествия

Автомобиль горел на улице Пригородной в Острове

Два техногенных пожара потушили пожарно-спасательные подразделения Псковской области 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 8:58 на улице Пригородной в Острове в результате возгорания в автомобиле ВАЗ-2107 2006 года выпуска выгорел моторный отсек. Причина возгорания не указана.

А в 10:21 на Радужном проезде в Усвятах в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Удалось спасти жилой дом.