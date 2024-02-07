Происшествия

Судимого за оборот наркотиков псковича отправят в тюрьму за сбыт «соли»

Ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств псковича привлекли к уголовной ответственности в Пскове за незаконный сбыт наркотического средства «соль» в значительном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее судимый мужчина сбыл засекреченному лицу – закупщику, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», за определенную плату наркотическое средство массой не менее 0,49 грамма.

В первоначальных допросах в качестве обвиняемого и подсудимого мужчина вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, однако в период судебного следствия сознался в содеянном, раскаялся и пояснил обстоятельства произошедшего. В его действиях суд усмотрел опасный рецидив преступлений.

Суд, учтя наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего в том числе, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу осталась прежней до вступления приговора суда в законную силу. Приговор суда в законную силу пока не вступил.