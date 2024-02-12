Происшествия

Мошенники заблокировали доступ к «Госуслугам» девяти жителям Псковской области

Неустановленные мошенники обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, в период с 6 по 12 февраля девяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

«И число подобных фактов в области, к сожалению, растет. С учетом негативной ситуации, складывающейся в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на различные уловки злоумышленников», - добавили в ведомстве.