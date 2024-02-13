Происшествия

Великолучанин под надзором не пришел домой и окажется в тюрьме

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

Решением Псковского районного суда от 15 сентября 2022 года в отношении 38-летнего мужчины установлен административный надзор сроком на 8 лет, с установлением ряда административных ограничений. Подсудимого предупреждали об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, однако после освобождения из мест лишения свободы он не явился по избранному месту жительства, тем самым уклонился от установленного административного надзора.

В ходе судебного следствия подсудимый частично признал вину. Мужчине назначили наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.