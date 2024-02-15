Происшествия

Мебельщик-мошенник обманул семерых великолучан

30-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за семь эпизодов мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В период с 2019-го по 2023 год, мужчина в ходе устных договоров на предоставление услуг на изготовление мягкой мебели по заниженной цене и в сжатые сроки, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, получал от потерпевших деньги.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 159 УК РФ.

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.