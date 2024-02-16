Происшествия

В Псковской области фиктивно зарегистрировали восьмерых иностранцев

Жителей ряда районов Псковской области полицейские подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, на территории Великолукского, Дновского, Порховского, Псковского, Дедовичского и Пыталовского районов некоторые местные жители осуществили фиктивную регистрацию восьмерых иностранных граждан из Республики Беларусь, Республики Латвия, а также из Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана - без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.