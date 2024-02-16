Происшествия

Псковичка фиктивно зарегистрировала иностранца

Псковичку и великолучанку подозревают в нарушениях миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в декабре 2023 года на территории Псковского района 70-летняя псковичка осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках местная жительница 1982 года рождения тоже осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.