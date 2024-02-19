Происшествия

Две бутылки виски украли в великолукском магазине

Две бутылки виски стоимостью более 4000 рублей украли в магазине в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Патруль вневедомственной охраны Росгвардии 18 февраля около 17.00 получил сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина похитил две бутылки виски. Им оказался 28-летний житель Новосокольников.

Сотрудники Росгвардии установили, что этот же мужчина 15 февраля похитил набор инструментов из магазина на улице 3-й Ударной Армии. По данному факту проводится проверка.