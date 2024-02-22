Происшествия

Продолжаются поиски великолучанина в синей жилетке

Александра Лобанова 1984 года рождения продолжают искать в Великих Луках. По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение этого великолучанина остается неизвестным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 – (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 –(дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.