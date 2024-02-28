Происшествия

Почти 300 патронов изъяли псковские росгвардейцы в ходе операции «Оружие»

Профилактическую операцию «Оружие» провели на территории Псковской области в целях усиления контроля за оборотом гражданского оружия, предупреждения и недопущения фактов его хищения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией провели 626 проверок условий хранения оружия. Правоохранители выявили три административных правонарушения, изъяли 11 единиц оружия и 272 патрона.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за его небрежное хранение.